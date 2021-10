SPD und Grüne : Sondierungen nach Abgeordnetenhauswahl in Berlin beginnen

Die SPD hatte die Wahl am Sonntag trotz ihres schlechtesten Nachkriegsergebnisses gewonnen. Nun kann sie sich die Koalitionspartner aussuchen.

Berlin | Fünf Tage nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben am Freitag die Sondierungen zur Regierungsbildung begonnen. Die Spitzen des Wahlsiegers SPD um die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey trafen sich am Vormittag zunächst mit den Grünen. Am Nachmittag (16.00 Uhr) sind die Linken dran. Am Montag will die SPD zuerst mit der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.