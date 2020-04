Umfrage in Corona-Krise : Sonntagstrend: AfD sinkt auf niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl

Während die Regierungsparteien in der Corona-Krise Wählerpunkte sammeln, verliert die Opposition an Gunst.

Avatar_prignitzer von dpa

19. April 2020, 10:08 Uhr

Berlin | Die AfD ist in einer Umfrage in der Wählergunst auf den niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl 2017 gefallen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, verlor die AfD einen Prozentpunkt und kommt nur noch auf 9 Prozent – ihr schlechtestes Ergebnis seit zweieinhalb Jahren.





Die Große Koalition stabilisiert sich demnach weiter: Die Union kann ihr Ergebnis von 37 Prozent aus der Vorwoche halten. Die SPD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und erreicht nun 18 Prozent. Die FDP legt leicht auf 7 Prozent zu (plus 1), während die Linkspartei einen Zähler abgibt und bei 8 Prozent landet. Die Grünen stagnieren bei 16 Prozent.





Lesen Sie auch: