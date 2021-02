Kauf beim Discounter : Corona-Selbsttests für Zuhause sollen ab heute genehmigt werden

In Deutschland werden am Mittwoch drei Corona-Selbsttests für die häusliche Anwendung genehmigt.

Berlin | Das kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Interview im ZDF-Morgenmagazin an. Die Selbsttests sollten in den nächsten Tagen in den Geschäften und Discountern verfügbar sein, so Spahn. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.