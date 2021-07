„Nur Ja heißt Ja“ : Sex nur nach Zustimmung legal: Spanien definiert Vergewaltigung neu

Das spanische Gleichstellungsministerium geht mit einem neuen Gesetz gegen sexuelle Übergriffe und Belästigung vor. Künftig müssen Spanier Sex aktiv zustimmen.

Madrid | In Spanien soll Sex künftig nur noch legal sein, wenn die Beteiligten verbal zugestimmt haben. Das vom Gleichstellungsministerium ausgearbeitete "Gesetz der Garantie der sexuellen Freiheit" wird deshalb auch das "Nur-Ja-meint-Ja"-Gesetz genannt. Außerdem sollen sexuelle Übergriffe in Zukunft härter bestraft werden. Die Regierung genehmigte am Diens...

