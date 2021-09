Parlamentswahl : Spitzenkandidaten geben bei Neuwahl in Kanada Stimmen ab

In Kanada findet die vorgezogene Neuwahl des Parlaments statt. Kann Premierminister Justin Trudeau an der Macht bleiben? Beobachter erwarten ein enges Rennen zwischen Liberalen und Konservativen.

Gatineau | Bei der vorgezogenen Neuwahl in Kanada haben die Spitzenkandidaten am Montag ihre Stimmen abgegeben. „Ich habe gerade gewählt - und Sie sollten das auch tun“, schrieb der amtierende Premierminister Justin Trudeau per Kurznachrichtendienst Twitter und veröffentlichte ein Foto, das ihn mit seinen drei Kindern an der Wahlurne zeigt. Bereits einige ...

