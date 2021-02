Historischer Prozess : Staatsfolter in Syrien: Haftstrafe für Geheimdienst-Agent in Koblenz

Der Angeklagte war nach Deutschland geflohen und hier festgenommen worden.

Koblenz | In dem laut Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess wegen Staatsfolter in Syrien hat das Oberlandesgericht Koblenz am Mittwoch einen der beiden Angeklagten zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Syrer Eyad A. hatte sich nach Überzeugung der ...

