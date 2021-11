Deutsche Geschichte : Steinmeier erinnert an Ambivalenz des 9. Novembers

Gutes und Böses, Freude und Leiden, Glück und Verderben - all dies verkörpert der 9. November für die Deutschen. Zugleich tritt der Tag im historischen Gedenken hinter dem 3. Oktober deutlich zurück.

Berlin | Der 9. November ist für Deutschland ein historischer Tage - im guten wie im schlechten Sinne: Mit einer Veranstaltung im Schloss Bellevue erinnert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Dienstag an die Ambivalenz dieses Tages in der deutschen Geschichte. Der Tag steht für drei einschneidende Daten: Am 9. November 1918 rief Philipp Scheid...

