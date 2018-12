Ministerpräsident schließt Wechsel nicht aus : Stephan Weil und die SPD: Wann ruft die Partei?

Die CDU hat eine neue Vorsitzende. Und die SPD? Immer wieder fällt der Name Stephan Weil. An diesem Samstag wird er 60 - und wünscht sich, dass sein Leben so bleibt, wie es ist.

von Burkhard Ewert

14. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Osnabrück | Vor einigen Wochen saß Stephan Weil bei Markus Lanz. Noch Tage später staunte der niedersächsische Regierungschef, wer die Talkshow alles sieht. Immer wieder wurde er auf den Auftritt im ZDF angesprochen, auch und gerade von Menschen, die sich für gewöhnlich weniger für Politik interessieren.



Teilweise liegt das am Format der Sendung und an ihrer Zuschauerschaft. Überwiegend aber liegt es an Stephan Weil. Er ist eben doch das, was er regelmäßig nicht zu sein vorgibt: der Dauerfavorit für das Amt des Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wer sich die SPD in alter Stärke wünscht, denkt oft an ihn.

Weil will es nicht

Im eigenen Bundesland ist sich jeder sicher: Weil will das nicht. Seine Aussage, die er seit langer Zeit wiederholt, ist glaubwürdig. An diesem Samstag wird Weil 60 Jahre alt. Zum Geburtstag wünscht er sich hauptsächlich, dass sein Leben so bleibt, wie es ist.

In der Berliner Parteizentrale liegen Sorge und Hoffnung eng beieinander. Einen nach dem anderen haben sie von außerhalb kommen und dann scheitern sehen. Kurt Beck, Matthias Platzeck, auch die schon vergessenen oder gar nicht erst angetretene Kurzzeit-Hoffnungsträger wie Martin Schulz und Rudolf Scharping, Malu Dreyer oder Hannelore Kraft.

Bier und Bundesliga

Nach Lesart der Hauptstadt-Funktionäre sind die Vertreter von außerhalb für Berlin nicht abgezockt genug. Zu viel Bodenhaftung, könnte man es anders herum beschreiben. Bodenhaftung, dafür steht Weil wie kaum ein anderer in der Spitzenpolitik. Er mag Bier und die Bundesliga, fährt einen Golf und bügelt seine Hemden im Keller, während die Rolling Stones oder Bruce Springsteen laufen. Dass deren Musik rebellisch war, ist lange her. So auch Weil. Seine Normalheit ist ihm wichtig, er zeigt sie auch gerne. Rüttelt einer wie er nun also am Zaun?

"Warten Sie mal ab"

„Warten Sie mal ab“, sagt ein Sozialdemokrat, der fast alle Ämter in Parteiführung und Fraktion aus eigener Erfahrung kennt. Auch er weiß, dass der frühere Oberbürgermeister von Hannover nicht unbedingt Wert darauf legt, den Vorsitz der kriselnden SPD zu übernehmen, von einer Kanzlerkandidatur ganz zu schweigen. Er weist aber auch darauf hin, dass es Dinge geben könnte, die Weil seine Meinung ändern lassen könnten.

Veränderung – in diesem Zusammenhang wird immer wieder das Berliner Willy-Brandt-Haus genannt. Hier, in der Berliner Parteizentrale, sollen zahlreiche Mitarbeiter den Vorsitzenden bei der Führung der Partei und der Findung von Positionen unterstützen. Aber Landespolitiker sprechen voller Verachtung davon. Intrigant, arrogant, unführbar, erstarrt: Wer ein gutes Wort über die Zentrale der Sozialdemokraten hören will, muss lange suchen und findet es doch nicht – auch nicht in der SPD-Spitze in Niedersachsen, wo es böse heißt, das beste am Willy-Brandt-Haus sei, das es weit weg ist.

Ober-Realo der SPD

Das zweite gravierende Hemmnis für Weil besteht im unentschiedenen Richtungsstreit. Fundis gegen Realos, dieser Gegensatz hat lange die Grünen geprägt. Nun hat ihn die SPD geerbt. Weil ist Ober-Realo. In der Flüchtlingskrise blieb er kritisch. In der Russlandfrage setzt er kompromisslos auf Nähe. In der Dieselkrise fand man ihn nicht im Lager der Scharfmacher. In der Hartz-IV-Debatte spricht er von Fördern und Fordern. Die Stickoxid-Grenzwerte hält er im Grunde des Herzens für Quatsch. Die Regierungsbeteiligung in Berlin findet er richtig. Er steht für Pragmatismus im Schröder-Stil. Kann das gut gehen, wo die Linke sich so lautstark und kompromisslos geriert?

Was sagt Weil selbst? Es würde es nicht ausschließen, auch einmal Generalsekretär der Vereinten Nationen zu werden, ironisierte er in seiner typischen Art, als Lanz ihn nach Ambitionen auf den Vorsitz fragte. Aber Weil sagte eben nicht nein, ebenso wenig bei anderen Gelegenheiten, die ihm Gelegenheit zur Klarstellung böten. Stattdessen heißt es: „Ich bin sehr gerne niedersächsischer Regierungschef, und ich möchte das bleiben.“ Oder: „In der zweiten Amtszeit kann ich verstetigen, was ich in der ersten begonnen habe.“



Textbausteine im Schlaf

Aufsagen kann Weil diese Textbausteine inzwischen im Schlaf. Weil er die Frage aber immer ein kleines bisschen zu weit offenlässt, bleibt sie erhalten. Außerdem erinnert sich mancher in Niedersachsen, vor der Übernahme der Spitze im Land in fast wortgleichen Wendungen gehört zu haben, wie schön doch das Leben als Bürgermeister sei.

Was passiert also, wenn sich die Lage ändert? Was, wenn die Partei ihn ruft? Auch darauf hat Weil eine Antwort, die keine Antwort gibt: „Die Partei hat viele Stimmen“, sagt er dann.

Er kann sich ja auch schlecht selbst bewerben. Vor allem aber ist es zu früh. Solange Andrea Nahles als Vorsitzende noch den Zorn der Linken auf sich zieht, würden diese auch ihn kaum willkommen heißen. „Ein guter Juso werde ich wohl nicht mehr“, spielt Weil darauf an, dass der Links-Außen-Flügel um Kevin Kühnert, den Chef der Jungsozialisten, der jetzigen Parteichefin das Leben schwer macht und ihm das mutmaßlich ebenfalls drohe.



Auch wenn Weil mit seiner jovialen Art den jungen Wilden vielleicht besser zu nehmen wüsste als Nahles, dürfte die Parteilinke inhaltlich fast noch größere Probleme mit ihm haben. Und stoßen die Jusos wirklich nur in ein Vakuum, das Nahles lässt, weil sie der Partei kein Profil zu geben vermag und in den Tiefen der Herzkammern unbeliebt geblieben ist?

Niemals nein

Denn auch deshalb bleibt die Frage nach Weil aktuell. Zu offensichtlich ist, dass selbst die eigene Partei Nahles nicht zutraut, sie aus der Krise zu führen. Zu offensichtlich ist, dass Olaf Scholz, wiewohl gewieft, nicht mehr zum Sympathieträger reifen wird.

Das wiederum gelang Weil in Niedersachsen. Wie blass er doch sei, hieß es, als er antrat, um die Regierung zu führen. Ein Bürokrat, Krämer, Zahlenmensch. Das war alles richtig. Doch genau diese Erdung, die Erfahrung der kommunalen Ebene wusste er in der Folge zu verbinden mit einer präsidialen, humorvollen, auch warmen Art des Landesvaters. Je länger er dabei war, umso lockerer wurde er, umso gesprächsbereiter, umso authentischer, umso beliebter.

Umso straffer führte Weil aber auch seine Staatskanzlei. In ihr herrscht Disziplin, hier wird Weil auch dann noch devot bis respektvoll „Der Chef“ genannt, wenn er weit weg ist. Ob das auch in Berlin so wäre? Weil Weil das nicht weiß, wartet er ab. Und wenn er ehrlich ist, dann weiß er es doch.