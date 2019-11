Steuerflucht aus New York? : "Ich wurde sehr schlecht behandelt": Trump verlagert seinen Erstwohnsitz

Der US-Präsident will stattdessen Florida zu seinem permanenten Wohnsitz machen.

01. November 2019, 07:17 Uhr

Washington | US-Präsident Donald Trump verlagert seinen Erstwohnsitz von New York nach Palm Beach im Bundesstaat Florida. Trump begründete dies am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter damit, dass er von New Yorker Politikern "sehr schlecht behandelt" werde. Laut der "New York Times" hat die Ummeldung dagegen steuerlich Gründe.





"Ich schätze New York und die Menschen in New York, und das wird immer so bleiben", schrieb Trump auf Twitter. Aber obwohl er in New York jedes Jahr Millionen von Dollar an Steuern zahle, werde er von den Politikern der Stadt und des gleichnamigen Bundesstaates "sehr schlecht behandelt". "Wenige wurden schlechter behandelt", klagte der gebürtige New Yorker.





In drei Jahren nur drei Wochen in New York verbracht

Die "New York Times" berichtete, Trump und seine Ehefrau Melania hätten im September in getrennten Erklärungen ihren Erstwohnsitz von Manhattan nach Palm Beach verlagert. Neben dem Weißen Haus sind die beiden damit fortan in Trumps Golfresor Mar-a-Lago gemeldet.

"Ich habe es gehasst, diese Entscheidung zu treffen, aber letztlich ist es das Beste für alle", twitterte Trump. New York werde aber immer "einen besonderen Platz in meinem Herzen haben".





Laut der "New York Times" hat Trump seit Amtsantritt 99 Tage im Mar-a-Lago-Resort verbracht – und nur 20 Tage im Trump Tower in New York.

Nächste Hürde zur Amtsenthebung genommen

Der von den Demokraten durchgedrückte Beschluss im Plenum der Parlamentskammer hat ein Jahr vor der nächsten Präsidentenwahl die Fronten zementiert: Die republikanischen Abgeordneten hielten am Donnerstag geschlossen zu Trump, die Demokraten wollen – bis auf zwei Abweichler – die Ermittlungen vorantreiben, um ihn wegen der Ukraine-Affäre aus dem Amt zu fegen.

Mit der Abstimmung hat sich das Repräsentantenhaus förmlich hinter die Untersuchungen gestellt und das weitere Prozedere festgelegt. Damit werden die Ermittlungen gegen Trump formalisiert und auf eine neue Ebene gehoben, weil künftig Zeugenanhörungen in dem Fall, die bislang hinter verschlossenen Türen stattfanden, öffentlich abgehalten werden können.

Gewiss scheint nun auch: Das Amtsenthebungsverfahren, genannt Impeachment, wird den US-Wahlkampf überschatten. Die Demokraten sehen sich als Retter von Demokratie und Rechtsstaat, Präsident Trump und die Republikaner sehen sich als Opfer einer "Hexenjagd" des Establishments. Trump wird das Impeachment wohl nutzen, um seine Basis anzustacheln und sich erneut als verfolgter Außenseiter- Kandidat des kleinen Mannes zu präsentieren.