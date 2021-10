Personalmangel : „Steuern in Pflege auf humanitäre Katastrophe zu“

Alarmierende Worte vom Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz. Klaus Holetschen sieht Alten- und Krankenpflege in Deutschland am Limit.

Berlin | Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), hat vor einer „humanitären Katastrophe“ in der Alten- und Krankenpflege gewarnt. „Wenn wir die Abrechnungsmodalitäten an die erste Stelle setzen, es aber niemanden gibt, der sich um die Menschen kümmert, haben wir ein riesiges Problem“, sagte der C...

