Präsidentenwahl : Stichwahl in Chile - Kast vs. Boric

Wird Chile künftig von einem deutschstämmigen Rechtspolitiker regiert? In der Stichwahl stehen sich José Antonio Kast und Ex-Studentenführer Gabriel Boric gegenüber.

Santiago | In Chile hat die Präsidentenwahl begonnen. In der Stichwahl rangen der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast und der frühere Studentenführer Gabriel Boric um den Einzug in den Präsidentenpalast. In den jüngsten Umfragen lag Boric leicht vor Kast. Die zweite Wahlrunde ist eine echte Richtungsentscheidung: Der gerade einmal 35 Jahre alte ...

