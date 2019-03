Bekannte Stimme gegen Uploadfilter : Schwere Vorwürfe gegen Ex-Mitarbeiter: Julia Reda verlässt Piratenpartei

Julia Reda ist die derzeit bekannteste Stimme der Piratenpartei. Überraschend kündigt sie ihren Rückzug an.

von Maximilian Matthies

28. März 2019, 10:39 Uhr

Straßburg | Julia Reda von der Piratenpartei hat als Abgeordnete im Europaparlament leidenschaftlich gegen die am Dienstag beschlossene Urheberrechtsreform gestritten und war eine der wichtigsten Stimmen gegen die geplanten Uploadfilter. Am Mittwoch teilte sie überraschend mit, die Piratenpartei verlassen zu wollen, sie würde die Internetpartei nicht mal mehr wählen. Reda erhebt dabei schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter Gilles Bordelais, der auf Listenplatz 2 der Piraten für die Europawahl kandidiert.

Reda wirft ihrem ehemaligen Mitarbeiter vor, er habe "mehrere Frauen im Parlament bedrängt" und der Arbeit der Piraten massiven Schaden zugefügt. Das habe die Partei "psychisch richtig mitgenommen" und sei auch mitentscheidend für die Niederlage bei der Abstimmung im Europaparlament über die EU-Urheberrechtsreform und Artikel 13 (Uploadfilter) gewesen.

Bordelais' Verhalten soll laut Beirat sexuelle Belästigung darstellen. Das sei für sie inakzeptabel, sagt Reda. So jemand dürfe nicht gewählt werden. Ihr Büro sei wegen Bordelais ein Jahr lang unterbesetzt gewesen. Nun dürfe er nicht vom Kampf der Menschen gegen das neue Urheberrecht und deren Vertrauen in Reda profitieren. "Wählt nicht die Piratenpartei", forderte Reda.

Bordelais hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Piratenpartei teilte in einem Statement mit, das Ausscheiden von Reda aus der Partei zu bedauern. Man reagiere "mit Transparenz und Entschlossenheit auf den Vorfall, den Julia Reda anspricht".

Piratenpartei im Aufwind

In den vergangenen Tagen hätten die deutschen Piraten so viele neue Mitgliedsanträge erhalten wie im gesamten Jahr 2018, sagte der Bundesvorsitzende Sebastian Alscher der Nachrichtenagentur AFP. "Es ist überbordend viel, was an Neuanträgen gekommen ist."

Die Piratenpartei gehörte zu den Initiatoren der Proteste gegen die Urheberrechtsreform, gegen die europaweit Menschen auf die Straßen gingen. Alscher sagte AFP, die Piraten erhofften sich nun auch Rückenwind für die Europawahl Ende Mai. Das Ziel sei, in der kommenden Legislaturperiode insgesamt fünf bis sieben Vertreter der Piratenpartei im Europaparlament zu haben. Vor allem in Tschechien gebe es derzeit viel Unterstützung.

Viel Zuspruch in Brandenburg

Die deutschen Piraten wollten "auf jeden Fall" den Spitzenkandidaten Patrick Breyer aus Schleswig-Holstein nach Straßburg bringen. Dazu sei in Deutschland ein Ergebnis von etwa 0,5 oder 0,6 Prozent nötig - "Ziel wäre, das sicher zu erreichen". Bei den in diesem Jahr bevorstehenden Landtagswahlen gebe es derzeit vor allem in Brandenburg viel Zuspruch von den Wählern.

Bei ihrem bisherigen politischen Höhenflug vor sieben, acht Jahren hätten die in Deutschland in der politischen Versenkung verschwundenen Piraten schon Themen behandelt, die heute aktuell seien. "Wir waren in vielen Dingen zu früh", sagte Alscher.

Mit Blick auf die vom Europaparlament beschlossene Urheberrechtsreform forderte Alscher die Bundesregierung dazu auf, die Novelle noch im Europarat zu stoppen. "Das ist die letzte Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen", sagte er AFP.

Bei aller Kritik von Digitalpolitikern, Youtubern und Internet-Aktivisten an der Urheberrechtsreform gab es auch Lob für die Entscheidung im Europaparlament. Musiker, Autoren, Fotografen und Journalisten könnten davon profitieren.

