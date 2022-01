Eigenes Gebäude in der Hafencity : Streit um NS-Infozentrum in Hamburg ist vom Tisch

Eine Ausstellung zu NS-Verbrechen in enger Nachbarschaft zu einem Unternehmen, dessen Vorgänger zu den Profiteuren des Dritten Reichs gehörte? Unvorstellbar, fanden Opferverbände – und haben sich nun durchgesetzt.

Hamburg | Der Streit um das NS-Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof ist beigelegt. Die Dauerausstellung zur Deportation Hamburger Juden wird nun ein eigenes Gebäude am Lohsepark in der Hafencity erhalten. Genau dort, wo einst der Hannoversche Bahnhof lag, von dem aus die Nazis zwischen 1940 und 1945 mehr als 8000 Juden, Roma und Sinti in Vernichtungslage...

