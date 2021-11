Magdalena Andersson : Stunden nach ihrer Wahl: Schwedens Regierungschefin tritt zurück

Wenige Stunden nach ihrer Wahl zur ersten schwedischen Regierungschefin hat Magdalena Andersson ihren Rücktritt angekündigt.

Stockholm | Nur Stunden nach ihrer Wahl kündigt Schwedens neue Regierungschefin Magdalena Andersson ihre Rücktritt an. Das melden übereinstimmend die Agenturen Reuters und AFP. Die Sozialdemokratin war erst am Vormittag mit äußert knapper Mehrheit gewählt worden. Sie habe bei Parlamentspräsident Andreas Norlén um Entlassung gebeten, strebe aber an, wieder Ministe...

