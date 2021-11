Geschichte : Südkoreas ehemaliger Diktator Chun Doo Hwan gestorben

Als Staatsmann galt Chun Doo Hwan als „Symbol der Unterdrückung“. Der ehemalige General hat Südkorea in den 80er Jahren autoritär und straff regiert. Nun ist er mit 90 Jahren gestorben.

Seoul | Der frühere südkoreanische Präsident Chun Doo Hwan, der sein Land in den 1980er Jahren mit eiserner Faust regierte, ist tot. Der ehemalige General wurde 90 Jahre alt. Chun starb am Dienstag in seinem Haus im Westen von Seoul, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Die Wachleute vor seinem Haus hätten einen Notruf abgesetzt. Der Ex-Präsident starb...

