Stichwahl voraussichtlich gegen Petro Poroschenko : TV-Star führt Präsidentschaftwahlen in der Ukraine an

Er ist Schauspieler, Comedian und als Politik-Neuling vielleicht bald schon Präsident der Ukraine: Wladimir Selenski.

von dpa

31. März 2019, 19:27 Uhr

Kiew | Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine ist der Schauspieler und Politik-Neuling Wladimir Selenski Prognosen zufolge als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen. In dem Krisenland kommt es zur Stichwahl voraussichtlich mit Amtsinhaber Petro Poroschenko, wie am Sonntag aus Wahlnachbefragungen mehrerer Institute in Kiew hervorging.