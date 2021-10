Kommentar zum 3. Oktober 2021 : Tag der Deutschen Einheit: So bieder feiert kaum ein anderes Land

Deutschland tat sich stets schwer, den „Tag der Deutschen Einheit“ zu feiern. Diesmal nahmen Steifheit und Biederkeit aber ein Ausmaß an, das fast schon frösteln lässt. Nach der Merkel-Ära und den Corona-Lockdowns sollte Deutschland eine Sache unbedingt wieder erlernen.

Berlin | Deutschland ist gern Weltmeister: beim Export, im Fußball, beim Klimaschutz. Nur beim Begehen seines Nationalfeiertages übt es sich in Zurückhaltung. Kaum ein anderes Land feiert seinen Nationalfeiertag so nüchtern, freudlos und unpatriotisch wie die Deutschen. Opinary Iframe In Halle gab es einen Festgottesdienst, Staatsreden und Ausstellungs...

