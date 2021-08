Kämpfe bei Masar-i-Scharif : Taliban rücken näher an Kabul heran

Die Taliban erobern in raschem Tempo immer größere Teile Afghanistans. So konnten die Islamisten die mittlerweile 19. der 34 Provinzhauptstädte des Landes übernehmen.

Kabul | Die militant-islamistischen Taliban setzen ihren Vormarsch in Afghanistan fort und rücken dabei immer näher an die Hauptstadt Kabul heran. Am Samstagmorgen habe es Gefechte um Maidan Schar gegeben, Hauptstadt der rund 35 Kilometer von Kabul gelegenen Provinz Maidan Wardak, sagte die Abgeordnete Hamida Akbari der Deutschen Presse-Agentur. Die Taliban b...

