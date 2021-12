Größtenteils friedlicher Verlauf : Auch im Norden: Tausende demonstrieren am Samstag gegen Corona-Maßnahmen

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag in Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auch in norddeutschen Städten wie Hamburg und Flensburg gab es Proteste.

Hamburg | In mehreren Städten Deutschlands haben am Samstag Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Hamburg protestierten mehrere Tausend Menschen unter dem Motto "Das Maß ist voll - Hände weg von unseren Kindern!". Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf und bis zu 10.000 Teilnehmern. "Die Abstände werden eingehalten, soweit man das sehen...

