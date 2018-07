ausgehetzt : Tausende demonstrieren in München gegen Politik der CSU

Unter dem Stichwort #ausgehetzt wandten sich die Demonstranten insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der CSU.

von dpa

22. Juli 2018, 16:00 Uhr

München | Tausende Menschen haben am Sonntag in München gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik demonstriert. Unter dem Motto "#ausgehetzt – Gemeinsam gegen die Politik der Angst!" wandten sich die Demonstranten insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der CSU. Die Polizei sprach von 15.000 Teilnehmern, die Organisatoren von rund 18.000. Aufgerufen zu dem Protest hatten zahlreiche Organisationen, Gewerkschaften, kirchliche Gruppen und Kulturschaffende.

Auftaktkundgebung am Goetheplatz: für eine menschliche Flüchtlingspolitik, gegen Rassismus und Krieg. Wer noch zuhause das Wetter beobachtet - es ist noch genug Zeit für den Königsplatz. #ausgehetzt #bayernbleibtbunt pic.twitter.com/qkcufFyFyd — Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie (@GfMuD) 22. Juli 2018

In ihrem Demonstrationsaufruf warfen die Veranstalter namentlich CSU-Chef Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine "verantwortungslose Politik der Spaltung" vor. Nicht erst durch die AfD würden Hass und Ausgrenzung in der Politik eskalieren. "Wir setzen ein Zeichen gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung unserer Freiheit und Angriffe auf die Menschenrechte."



Die CSU hatte auf den Demonstrationsaufruf kurzfristig mit einer Gegenkampagne reagiert. In der Stadt wurden von der Partei Plakate aufgehängt mit dem Aufdruck "Ja zum politischen Anstand! Nein zu #ausgehetzt. Bayern lässt sich nicht verhetzen!". Für Schlagzeilen hatte auch gesorgt, dass die Münchner Stadtrats-CSU den Kammerspielen und dem Volkstheater eine Teilnahme verbieten lassen wollte. Sie argumentierte, die beiden Theater hätten die Neutralitätspflicht für städtische Einrichtungen verletzt.