Kehrwende beim Impfen : Thrombosen: Briten unter 40 bekommen Astrazeneca-Alternative

Kehrtwende in der britischen Impf-Kampagne: Unter-40-Jährige kriegen jetzt auch hier eine Alternative zu Astrazeneca.

London | Wegen der Gefahr seltener Thrombosen sollen Menschen unter 40 Jahren in Großbritannien künftig bevorzugt eine Alternative zum Corona-Impfstoff von Astrazeneca erhalten. Das teilten die britische Impfkommission JCVI und die Arzneimittelbehörde MHRA am Freitag mit. 49 tödliche Thrombose-Fälle Jüngsten Zahlen zufolge sind in Großbritannien bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.