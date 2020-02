Übergangsregierung in Thüringen : Lieberknecht als Ministerpräsidentin: Thüringer CDU unterstützt Ramelow-Vorschlag

Die ehemalige Ministerpräsidentin Lieberknecht soll für einen Übergang die Regierungsgeschäfte in Thüringen führen.

Avatar_prignitzer von dpa und mma

18. Februar 2020, 16:27 Uhr

Erfurt | Die Thüringer CDU-Fraktion hat sich für eine längerfristige Übergangsregierung mit Christine Lieberknecht an der Spitze ausgesprochen. Für Stabilität brauche es eine Übergangsregierung, die "vollständig besetzt und parteiübergreifend von berufenen Experten bestellt wird", sagte Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring am Dienstag in Erfurt.

Die Fraktion begrüße es, dass Bodo Ramelow (Linke) die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht vorgeschlagen habe. Mohring machte auch klar, dass eine solche Regierung auch einen Haushalt für 2021 aufstellt und dieser vom Parlament verabschiedet wird.

