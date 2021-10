COP26 : Thunberg zu radikalen Protesten: „einige Leute angepisst“

Die UN-Klimakonferenz beginnt, begleitet von Warnungen vor einer eskalierenden Klimakrise. Umweltaktivistin Thunberg verteidigt audrücklich auch radikale Protestformen. Sie seien schlicht notwenig.

Glasgow | Umweltaktivistin Greta Thunberg hat radikale Protestformen im Kampf für mehr Klimaschutz verteidigt. Manchmal sei es eben notwendig, einige Menschen zu verärgern, um auf Themen aufmerksam zu machen, sagte die Schwedin am Sonntag der BBC zum Auftakt des UN-Klimagipfels COP26 in Glasgow. „Die Schulstreik-Bewegung wäre nie so bekannt geworden, wenn es...

