Prozessauftakt : Tod von George Floyd: Wie viel Jahre Haft drohen Derek Chauvin?

8 Minuten und 46 Sekunden: Zehn Monate nach dem Tod von George Floyd steht der Polizist Derek Chauvin vor Gericht.

Minneapolis | Der Anwalt der Familie von George Floyd hat die Gewalt der Polizei bei der Tötung des Afroamerikaners in drastischen Worten verurteilt. "Die Fakten sind klar: Was George Floyd getötet hat, war eine Überdosis an exzessiver Gewalt", sagte Ben Crump am Montag vor Beginn des Prozesses gegen den angeklagten Ex-Polizisten Derek Chauvin in Minneapolis. Er...

