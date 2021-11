Großbritannien : Tödliche Autoexplosion in Liverpool gibt weiter Rätsel auf

Vor einer Frauenklinik in Liverpool explodiert ein Taxi und geht in Flammen auf. Es gibt einen Toten und Verletzte. Premierminister Boris Johnson spricht von einem „fürchterlichen Vorfall“.

Liverpool | Die Explosion eines Autos in Liverpool mit einem Toten und einem Verletzten hat auch am Tag danach noch viele Rätsel aufgegeben. Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt getötet worden, als das Auto in Flammen aufging. Drei Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren wurden wegen Terro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.