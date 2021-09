Grenze zu Belarus : Tote Migranten: Polen wirft Minsk „organisierte Aktion“ vor

Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Auf der polnischen Seite der Grenze zu Belarus herrscht der Ausnahmezustand, Journalisten können nicht von dort berichten. Nach dem Tod mehrerer Migranten macht Polen die Regierung von Belarus verantwortlich.

Warschau | Nach dem Fund von vier toten Migranten im polnisch-belarussischen Grenzgebiet hat die Regierung in Warschau Minsk für den Flüchtlingszustrom verantwortlich gemacht. Man habe es mit einem „organisierten Sturmangriff“ auf die polnische Grenze zu tun, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki der Agentur PAP zufolge am Montag. Man werde sich nicht be...

