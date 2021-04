Gedenkzeremonie in Berlin : Trauer um 80.000 Corona-Tote: Steinmeier ruft zum Zusammenhalt auf

Bei der vom Bundespräsident angestoßenen Gedenkveranstaltung kamen die Spitzen deutscher Verfassungsorgane zusammen.

Berlin | Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung haben die Spitzen des deutschen Staates am Sonntag der Verstorbenen der Corona-Pandemie gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, auf den die Initiative für das Gedenken zurückgeht, sprach in seiner Rede von einer "dunklen Zeit". "Wir sind ermüdet von der Last der Pandemie, und wundgerieben im Streit um ...

