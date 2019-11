Befürchtetes Verkehrschaos um Hamburg : Tausende Trecker im Einsatz: Proteste bei Treffen der Umweltminister geplant

Vorsicht, die Trecker kommen! In Hamburg treffen sich die Umweltminister der Länder – begleitet vom Protest der Bauern.

14. November 2019, 07:41 Uhr

Auf ihrer Herbsttagung in Hamburg beraten die Umweltminister der Länder am Donnerstag und Freitag über den Klimaschutz und das Agrarpaket des Bundes. Dabei geht es um strengere Regeln zum Umwelt- und Insektenschutz. Die Bundesregierung plant unter anderem ein Verbot des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat Ende 2023. Der Einsatz von Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln soll insgesamt stark eingeschränkt werden. Viele Bauern lehnen die Maßnahmen ab. Tausende Landwirte wollen am Donnerstag in einem Trecker-Korso zum Tagungsort der Minister fahren und eine Resolution mit ihren Forderungen überbringen.

Die Bauern fühlen sich als Buhmänner der Politik und der Öffentlichkeit. Die negative Stimmungsmache – das "Bauern-Bashing" – führe zu Ärger und Frust. "Viele Bauern werden regelrecht gemobbt. Das trifft vor allem unsere Kinder und Familien", sagte Dirk Andresen, Sprecher der bundesweiten Bewegung "Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch", die zu der Demo aufgerufen hat. Die Landwirte wollten sich ökologischen Maßnahmen nicht verschließen, sie bräuchten dafür aber einen ökonomischen Ausgleich. "Wenn immer weitere Verschärfungen kommen, dann sieht es schlecht aus für uns, und die regionale Landwirtschaft wird auf Dauer verschwinden", sagte Andresen.

Weitere Streitthemen geplant

Auf der Tagesordnung der Minister stehen noch zahlreiche weitere Themen. Die Frage, wie die Klimaziele zur Eindämmung der Erderwärmung zu erreichen sind, steht nach Angaben des Hamburger Umweltsenators Jens Kerstan (Grüne) im Mittelpunkt des Treffens. Gemeinsam mit Hessen, Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein und Thüringen setzt sich Hamburg für eine höhere Abgabe auf den CO2-Ausstoß ein. Der Preis für den Kohlendioxid müsse 2020 mit mindestens 40 Euro pro Tonne beginnen und bis 2030 schrittweise ansteigen, erklärte Kerstan. Die Bundesregierung plant eine CO2-Bepreisung erst ab 2021 und mit anfänglich nur zehn Euro pro Tonne.

Zusammen mit Schleswig-Holstein hat Hamburg auch einen Antrag zum Thema Landstrom eingebracht, mit dem die Emissionen von Seeschiffen während der Liegezeiten in den Häfen reduziert werden sollen. "Wir wollen in mehreren Schritten die verpflichtende Nutzung von Landstrom für alle Seeschiffe erreichen", sagte der Senator.

Schulze bleibt in Berlin

Ein weiteres Thema der Konferenz sind die Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg. Etwa 1,6 Millionen Tonnen befinden sich nach Angaben von Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) allein in deutschen Meeresgebieten. Muscheln und Fische seien laut Studien bereits durch die beim Zerfall der Munition austretenden Giftstoffe belastet und somit eine Bedrohung für die Nahrungskette. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern will Albrecht sich in Hamburg für eine Handlungsstrategie zu Beseitigung dieser Altlasten einsetzen.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) wird an der Konferenz in Hamburg nicht teilnehmen. Sie sei wegen kurzfristig angesetzter Termine im Bundestag verhindert, teilte die Hamburger Umweltbehörde mit.