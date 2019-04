Bluttest auf Downsyndrom : "Eiskalt und menschenverachtend": Trisomie-Tweet der FDP sorgt für Empörung

Die FDP setzt sich für kostenlose Bluttests auf Downsyndrom ein. Ein Tweet der Partei sorgt jedoch für große Aufregung.

von kna

02. April 2019, 16:07 Uhr

Berlin/Nordwalde | Ein inzwischen zurückgezogener Tweet der FDP-Bundestagsfraktion zum Thema Trisomie-Tests sorgt weiter für Proteste. Die "Christdemokraten für das Leben" (CDL) erklärten am Dienstag in Nordwalde bei Münster, der Tweet sei "eiskalt und menschenverachtend".

Weiterlesen: Bluttest auf Downsyndrom soll Kassenleistung werden



Die FDP scheue nicht davor zurück, mit dem Bild eines Kleinkinds mit Downsyndrom "für die Finanzierung einer Selektionsmethode" zu werben, die "gerade dazu führt, dass viele dieser Kinder nicht geboren werden", erklärte der stellvertretende CDL-Bundesvorsitzende Hubert Hüppe. "Das ist an Zynismus nicht zu überbieten".

Tweet mittlerweile gelöscht

Die FDP-Fraktion hatte zuvor ein Foto von einem Kleinkind mit Downsyndrom gepostet, das sich innig an eine Frau kuschelt. In das Foto hinein schrieben die Liberalen die Forderung: "Trisomie-21-Test muss Kassenleistung werden!" Am Montag zog die Fraktion den Tweet zurück und schrieb: "Unser Posting zu #Trisomie21 war missverständlich – das tut uns sehr leid. Wir wollen, dass nicht Geldbeutel entscheidet, ob Schwangere Klarheit bekommen. Für uns ist Perspektive eines Kind mit Trisomie 21 nichts Negatives. Da Fehleindruck entstand, haben wir sofort gelöscht."

Kritik von Klöckner



Zuvor hatte auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) den Post heftig kritisiert: "Ich kann gar nicht glauben, dass dieser FDP-Post echt sein soll! Mit diesem Kind im Bild zu verdeutlichen, bei einem Trisomie-21-Test wäre es vielleicht nicht auf der Welt, wenn der Test Kassenleistung wäre ...", twitterte sie.

Untersuchung gilt als risikolos

In der kommenden Woche will der Bundestag eine Orientierungsdebatte über die Bluttests führen, mit denen schon von der zehnten Schwangerschaftswoche an festgestellt werden kann, ob der Embryo eine Trisomie hat. Dazu werden aus dem Blut der Mutter Genschnipsel des Kindes isoliert. Die Untersuchung gilt im Vergleich zur Fruchtwasseruntersuchung als risikolos. Zur Debatte steht, ob die Krankenkassen die Tests künftig als Regelleistung bezahlen.