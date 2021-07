Interview mit „Fox News“ : Ex-Präsident Trump deutet Kapitol-Sturm um: „Liebe in der Luft“

Trump drängt wieder in die Öffentlichkeit – mit neuen Behauptungen zu alten Vorkommnissen. Der Angriff auf das Kapitol vor einem halben Jahr war aus Sicht des Ex-Präsidenten eine Aktion friedlicher Patrioten.

Mar-a-Lago | Donald Trump hat es mithilfe von "Fox News" wieder in die Schlagzeilen geschafft. Der Ex-US-Präsident telefonierte am Sonntag mit dem rechtskonservativen US-Kabelsender. In dem Gespräch mit Moderatorin Maria Bartiromo schilderte der 75-Jährige unter anderem seine Sicht auf die gewaltsamen Ausschreitungen am 6. Januar. Damals hatte der abgewählte Pr...

