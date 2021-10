USA : Trump blockiert Ermittlungen zu Kapitol-Attacke

Um den Ausschuss zur Untersuchung der Kapitol-Attacke gab es von Anfang an Zoff zwischen Republikanern und Demokraten. Jetzt geht der Kampf auf höchster Ebene in die nächste Runde.

Washington | Im Streit über die Untersuchung der Kapitol-Attacke am 6. Januar zeichnet sich ein Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Vorgänger Donald Trump ab. Das Weiße Haus kündigte an, dass Biden die Weitergabe von bestimmten Dokumenten aus dem Nationalarchiv an den Kongressausschuss nicht blockieren werde. „Bei den Dokumenten handelt es sich um ...

