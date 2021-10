Nach Wahldebakel : Turbulenzen in der Union und das Ringen um Konsequenzen

In der Union rumort es: Merz spricht von einem Tiefpunkt in der Zusammenarbeit, CDU-Chef Laschet will einen Vorschlag zur personellen Erneuerung vorlegen und zwei Bundesminister setzen ein Zeichen.

Meldorf | Zwei Wochen nach der Bundestagswahl ringt die Union heftig um die Verantwortung für ihre historische Niederlage und den richtigen Weg für einen Neuanfang. Der CDU-Politiker Friedrich Merz äußerte scharfe Kritik am Verhalten der Schwesterpartei CSU während des Wahlkampfes. Der Abgeordnete Christian von Stetten nahm das CDU-Präsidium ins Visier und l...

