EU-Ratspräsident : Tusk: Verschiebung des Brexit wäre "vernünftige Lösung"

Knapp fünf Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens hat Donald Tusk eine Verschiebung ins Spiel gebracht.

von afp

25. Februar 2019, 14:08 Uhr

Scharm el Scheich | Eine Verschiebung des Brexit auf einen späteren Zeitpunkt wäre eine "vernünftige Lösung", sagte Tusk am Montag am Rande einer internationalen Konferenz im ägyptischen Scharm el Scheich. Nach bisheriger Planung soll Großbritannien am 29. März die EU verlassen.

Im britischen Parlament wird es in dieser Woche noch keine Abstimmung über das zwischen Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen geben. Das sogenannte meaningful vote (bedeutungsvolles Votum) wird bis 12. März stattfinden, hatte May am Sonntag berichtet.

