Trumps Ex-Anwalt : US-Medien: Michael Cohen gesteht Lügen zu Russland-Affäre

Laut US-Medienberichten hat Michael Cohen vor dem Bundesgericht ein Schuldplädoyer abgelegt.

von Lorena Dreusicke

29. November 2018, 16:17 Uhr

New York | Der frühere persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump hat laut Medienberichten vor dem US-Bundesgericht zugegeben, den Kongress zu seinen Kontakten in der Russland-Affäre angelogen zu haben. Cohen habe falsche Aussagen zu Bauprojekten in Moskau gemacht, die er im Namen Trumps verwaltete.

Beim Verlassen des Gerichts gab der 52-Jährige keinen Kommentar ab. In der Russland-Affäre geht es um mögliche illegale Verbindungen der Trump-Mitarbeiter nach Moskau vor dem Amtsantritt des heutigen Präsidenten. Laut der Nachrichtenagentur Associate Press hat Cohens Anwalt vor Gericht darauf hingewiesen, dass Cohen mit Sonderermittler Robert Mueller eine Zusammenarbeit vereinbart habe.

Im August hatte sich Cohen bereits schuldig bekannt, Steuerbetrug begangen und gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Dabei soll er unter anderem Schweigegeld an Trumps angebliche Sexpartnerin Stormy Daniels gezahlt haben – ein Bruch des Gesetzes zur Wahlkampfinanzierung.

Mehr in Kürze