Konflikte : US-Soldaten abgezogen - Warten auf Regierung der Taliban

Uncredited/U.S. Central Command via AP/dpa

Uncredited/U.S. Central Command via AP/dpa

Am ersten Tag, nachdem der letzte US-Soldat afghanischen Boden verlassen hat, ist die Lage in Kabul zunächst ruhig. Doch die Sorge bleibt, dass sich die frühere Schreckensherrschaft der Taliban wiederholen könnte.

Kabul | Mit dem Abzug der US-Truppen nach einem fast 20 Jahre langen Einsatz in Afghanistan richten sich die Blicke nun auf die erneute Herrschaft der militant-islamistischen Taliban. Diese würden vermutlich „in Kürze“ eine neue Regierung vorstellen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag bei einem Besuch in Islamabad im benachbarten Pakist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.