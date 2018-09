Frist zur Abrüstung : Mike Pompeo: Zum Ende Trumps Amtszeit soll Nordkorea "denuklearisiert" sein

Die USA erwarten von Nordkorea die vollständige Abschaffung seines Atomwaffenprogramms.

von Lorena Dreusicke und dpa

19. September 2018, 21:39 Uhr

Washington | Die USA setzen Nordkorea eine Frist bis zum Januar 2021 für die vollständige Abschaffung seines Atomwaffenprogramms. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte am Mittwoch in Washington, die "Denuklearisierung" des Landes müsse bis dahin abgeschlossen sein. Nach seinen Angaben hat sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un auch bereits zur Einhaltung dieser Frist "verpflichtet". Im Januar 2021 endet die Amtszeit von Präsident Donald Trump.

Die Fristsetzung kommt einen Tag nach der erneuten Annäherung zwischen den Landesführungen von Süd- und Nordkorea. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatten am Dienstag eine neue Gipfelerklärung unterzeichnet, die überraschend viele Vereinbarungen enthält. Sie sollen die innerkoreanischen Beziehungen vorantreiben und letztlich auch zur Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Nordkorea und Washington führen. Darin erklärte sich Nordkorea auch bereit, seine wichtigste Atomanlage zu schließen und seine Raketenstartanlage zu zerstören.



Pompeo teilte außerdem mit, dass er seinen nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho zu Gesprächen am Rande der UN-Generaldebatte in der kommenden Woche in New York eingeladen habe. Trump und Kim hatten bei ihrem historischen Gipfel im Juni zwar die nukleare Abrüstung Nordkoreas generell vereinbart, jedoch keine präziseren Absprachen hinsichtlich des Zeitplans und anderer Konditionen getroffen.