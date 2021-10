Vereinte Nationen : USA unterstützen „bedeutsame“ Mitarbeit Taiwans in UN

Vor 50 Jahren beschlossen die UN, die Regierung Chinas als einzige rechtmäßige Vertretung des chinesischen Volkes anzuerkennen. Welche Rolle wird Taiwan künftig bei den Vereinten Nationen spielen?

Taipeh/Washington | Kurz vor dem 50. Jahrestag des Ausschlusses Taiwans aus den Vereinten Nationen am heutigen Montag hat es Gespräche der USA mit Regierungsvertretern aus Taipeh gegeben, wie die demokratische Inselrepublik wieder richtig in den UN mitarbeiten kann. „Die Diskussionen konzentrierten sich darauf, die Fähigkeit Taiwans zu unterstützen, sich bedeutsam in ...

