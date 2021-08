Bundestagswahl : Umfrage: Laschet verliert in Umfrage weiter

In gut zwei Monaten ist die Bundestagswahl. CDU-Kanzlerkandidat verliert in den Umfragewerten. Der Kandidat der SPD, Olaf Scholz, hingegen, wächst in der Wählergunst weiter.

Berlin | Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat einer Insa-Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter eingebüßt. Bei einer Direktwahl des Kanzlers erhielte der CDU-Chef aktuell nur noch 13 Prozent, wie die Erhebung des Meinungsforschungsinstituts im Auftrag der „Bild am Sonntag“ ergab. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Bereits dort ha...

