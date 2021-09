Meinungsforschungsinstitut : Umfrage sagt AfD-Sieg bei Bundestagswahl in Sachsen voraus

Wo in anderen Bundesländern die SPD, CDU oder die Grünen an erster Stelle in den Meinungsumfragen stehen. Sieht es derzeit in Sachsen anders aus - dort soll die AfD den größten Zuspruch erhalten.

Leipzig | Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa sagt der AfD in Sachsen einen Sieg bei der Bundestagswahl voraus. Die Partei käme demnach auf 26 Prozent der Wählerstimmen. Schon bei der Bundestagswahl 2017 hatte die AfD vorn gelegen, wenn auch nur knapp (27,0 Prozent). Die Union steht laut der Umfrage im Auftrag der „Leipziger Volkszeitung“ dageg...

