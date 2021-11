Drei Millionen Senioren ungeimpft : Wuchtige Welle der Ungeimpften: Spahn schlägt drei Punkte vor

Welche Corona-Regeln gelten demnächst? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt drei Maßnahmen vor. Impfstoffforscher Leif Sander betont, wie groß der Nutzen der Booster-Impfung ist.

Berlin | Der geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Mittwoch in Berlin, die Pandemie sei "mit voller Wucht" da. "Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften – und die ist massiv", sagte Spahn. In einigen Regionen Deutschlands seien die Intensivbetten schon wieder knapp. Diese Belastung könne verhindert werden, wenn sich...

