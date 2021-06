Beratungen in Berlin : Wahlprogramm der Union wohl mit Absage an Steuererhöhungen

Knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl wollen sich CDU und CSU auf ein Wahlprogramm verständigen. Einige Streitpunkte werden wohl bleiben. Und wie einig treten Armin Laschet und Markus Söder auf?

Berlin | Die Union will bei der Bundestagswahl mit einem Modernisierungsversprechen für Deutschland als Konsequenz aus der Corona-Pandemie überzeugen. „Wir werden Bürgerinnen und Bürger wie Unternehmen entlasten statt belasten“, ist einer der Kernsätze in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Entwurf für das gemeinsame Wahlprogramm von C...

