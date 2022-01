Höher als gedacht : Unruhen in Kasachstan: Regierung gibt offizielle Opferzahl an

Die kasachische Regierung hat die Zahl der Toten bei den gewaltsamen Protesten nach oben korrigiert. Insgesamt starben 225 Menschen, 2600 wurde in Krankenhäusern behandelt.

Nur-Sultan | Bei den gewaltsamen Protesten in Kasachstan sind nach Behördenangaben insgesamt 225 Menschen getötet worden. "Während des Ausnahmezustands wurden die Leichen von 225 Menschen in die Leichenhallen eingeliefert", sagte ein Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, Serik Schalabajew, am Samstag vor Journalisten. Unter den Opfern waren demnach 19 Poliziste...

