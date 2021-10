Corona-Pandemie : Untersuchungsbericht: Johnsons Corona-Zögern kostete Tausende Leben

Ein parlamentarischer Untersuchungsbericht geht hart mit Boris Johnson ins Gericht. Seine Corona-Politik wird darin als "größtes Versagen im Gesundheitswesen in der Geschichte des Vereinigten Königreichs" gewertet.

London | Die britische Regierung und die sie beratenden Wissenschaftler haben dem Bericht einer parlamentarischen Untersuchung zufolge zu Beginn der Corona-Pandemie schwere Fehler gemacht. Tausende Menschen seien in der Folge gestorben, so der am Dienstag veröffentlichte Report der Ausschüsse für Gesundheit und Wissenschaft des britischen Unterhauses. Mehr ...

