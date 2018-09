Medienbericht : Syrien: Ursula von der Leyen lässt offenbar Tornado-Kampfeinsatz prüfen

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen denkt offensichtlich über einen Kampfeinsatz in Syrien nach.

von Kim Patrick von Harling

09. September 2018, 22:42 Uhr

Idlib | Greift die Bundeswehr bald in Syrien ein? Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung lässt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen entsprechenden Tornado-Kampfeinsatz prüfen. Aufgrund der angespannten Situation in der syrischen Provinz Idlib soll von der Leyen laut "Bild" im Verteidigungsministerium überprüfen lassen, wie die Bundeswehr sich an militärischen Vergeltungsaktionen gegen das Regime von Diktator Baschar al-Assad beteiligen kann.

Mögliche Allianz

Laut "Bild" werden zurzeit im Verteidigungsministerium Überlegungen angestellt, sich der Allianz von USA, Frankreich und Großbritannien anzuschließen. Dies würde in Kraft treten, sobald die Assad-Truppen Giftgas gegen die eigene Bevölkerung einsetzen sollte.

Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien, diese will Assad unbedingt zurückerobern. In Idlib leben neben den Rebellen rund drei Millionen Zivlisten.