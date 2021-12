Berufungsverfahren : Urteil: Assange droht Auslieferung an die USA

Seit Monaten geht es um die gleiche Frage: Liefert Großbritannien den Wikileaks-Gründer Julian Assange in die USA aus? Ein Gericht in London macht nun den Weg dafür frei.

London | Ein Berufungsgericht in London hat die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für Julian Assange gekippt. Das teilt ein Richter am Londoner High Court mit. Der Wikileaks-Gründer muss nun damit rechnen, doch noch an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden. Ein britisches Gericht hatte Anfang des Jahres die Auslieferung des 50-Jährigen unter Be...

