Interview mit Joachim Rukwied : Vegan im Trend: Das sagt der Bauernpräsident zu Veganuary und Hanf

Die Werbung quillt über mit dem "Veganuary" - dem fleischfreien Januar. Muss das den Bauern Angst machen? Bauernpräsident Joachim Rukwied im Interview über den Vegan-Trend, bessere Tierhaltung und Hanfanbau.

Osnabrück | Herr Rukwied, in der Werbewelt wird der Veganuary gefeiert – der Januar ohne Fleisch. Macht Ihnen, als Interessenvertreter der Tierhalter in Deutschland, so eine Anzeigenflut eigentlich Angst? Im Gegenteil. Der Trend hin zu vegetarischen oder veganen Lebensmitteln ist auch eine Chance für Landwirte. Es sind ja wir Bauern, die die Rohstoffe für die ...

