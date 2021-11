Ausweitung der Ausstände : Verdi kündigt Warnstreik im öffentlichen Dienst der Länder an

Im Tarifstreit für die mehr als 800.000 Angestellten aller Bundesländer – außer Hessen – haben die Gewerkschaften nach einer ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde Streiks angekündigt.

Postdam | Der Schwerpunkt solle in den Gesundheitseinrichtungen der Länder liegen, sagte Verdi-Bundeschef Frank Werneke am Dienstag in Potsdam. Die Streikmaßnahmen sollen demnach bis zur dritten Tarifrunde Ende November bundesweit stattfinden. ...

