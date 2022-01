Missbrauchsvorwurf : Kippt das Verfahren gegen Prinz Andrew? Entscheidung „ziemlich bald“

Ein Gericht in New York hat keine sofortige Entscheidung über die Fortsetzung der Missbrauchsklage gegen den britischen Prinz Andrew getroffen, sie soll aber schnell folgen. Das Verfahren könnte beigelegt werden.

New York | Er werde "ziemlich bald" mitteilen, wie es in dem Verfahren um Prinz Andrew weitergehe, sagte Richter Lewis Kaplan nach einer Anhörung am Dienstag. Er wollte aber den Zeitpunkt nicht genauer benennen. In dem Zivilverfahren in New York wirft die Klägerin Virginia Giuffre dem Sohn der britischen Queen Elizabeth II. vor, sie als 17-Jährige missbraucht...

