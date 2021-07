Missbrauch : „Versagen“: Kardinal Marx bittet Gemeinde um Entschuldigung

Ein als Missbrauchstäter verurteilter Priester arbeitete jahrelang in Garching an der Alz. Dort soll er rückfällig geworden sein. Bei einem Besuch in der Gemeinde findet Kardinal Marx deutliche Worte.

Garching an der Alz | Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat sich bei einem Besuch in Garching an der Alz für Missbrauchsfälle in der Gemeinde entschuldigt und Fehler eingeräumt. Man wisse heute, „dass auch Missbrauch geschehen ist, dass der Pfarrer, der hier tätig war, ein Missbrauchstäter gewesen ist“, sagte Marx am Samstag nach Gespräche...

