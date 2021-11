Kommentar zu Covid-19-Impfung : Vierte Coronawelle und Omikron: Droht uns der perfekte Sturm?

Von wegen besinnlicher Advent: Die Corona-Krise hat Deutschland wieder voll erfasst. Die vierte Welle trifft jetzt auch noch auf die Omikron-Variante. Droht uns der perfekte Sturm, die maximale Katastrophe? Vor Panikmache sei gewarnt!

Berlin | Es ist erschreckend, was sich teilweise in Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und Thüringen abspielt. Die Rekord-Fallzahlen und niedrigen Impfquoten führen dort auf den Intensivstationen zu Notsituationen, sodass die Triage droht. Die Operation Klettblatt der Bundeswehr ist angelaufen, um Corona-Kranke in den Norden auszufliegen, wo die Lage noch nich...

